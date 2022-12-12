Зеленский пообщался с Байденом: о чем говорили

Глава государства выразил благодарность американскому коллеге за очередной пакет оборонной помощи, анонсированный в прошлую пятницу, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, лидерство в консолидации международных усилий по противодействию российской агрессии.

Об этом сообщает сайт украинского лидера.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь мира и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели. Именно для этого на саммите G20 Президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить войну.

Президент Украины наметил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский выразил благодарность за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Она не только способствует достижению успеха в поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики.

Глава государства проинформировал о последствиях российского ракетного террора, в результате которого уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры.

В этом контексте Президент отметил помощь, оказываемую Соединенными Штатами для восстановления энергосистемы Украины. Владимир Зеленский выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

Глава государства также отметил важность формирования эффективной противовоздушной обороны. Владимир Зеленский призвал Президента Джозефа Байдена сделать все возможное, чтобы оградить мирное население Украины и ее критическую инфраструктуру. Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период.

Владимир Зеленский поблагодарил лидера США за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности украинского государства в международно признанных границах.

Напомним, что ранее Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 275 млн. долларов.

Как ранее писали американские СМИ, в новый пакет военной помощи войдут:

боеприпасы для HIMARS,

снаряды для артиллерии,

новые средства ПВО,

а также оборудование для борьбы с российскими беспилотниками.

В то же время администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы признать Россию "страной спонсором терроризма" так, чтобы минимизировать последствия такого решения.

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