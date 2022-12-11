Зеленский анонсировал разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 декабря, планирует пообщаться с американским лидером Джо Байденом.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

Зеленский рассказал, что он уже пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темой переговоров стало расширение зернового коридора и формула мира.

"Сегодня позже запланирован разговор с президентом США Байденом. Детали и результаты – после завершения разговора", — сказал Зеленский.

Разговоры Зеленского с Макроном и Эрдоганом: что известно

В воскресенье, 11 декабря, Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили реализацию десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины.

С турецким лидером президент Зеленский побеседовал о расширении зернового коридора. Также Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать Украине гуманитарную помощь, чтобы украинцы смогли пережить зиму. Перед общением с Зеленским Эрдоган разговаривал с диктатором Путиным. Турецкий лидер призвал Путина "как можно скорее закончить войну против Украины ".

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