Эрдоган призвал Путина "скорее прекратить войну": подробности разговора

В воскресенье, 11 декабря, состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание TRT Haber.

Президент Турции обсудил с диктатором Путиным турецко-российские отношения, энергетические вопросы и функционирование зернового коридора. Турецкий лидер настаивал, что по этому коридору из Украины должны экспортироваться и другие продукты. Также Эрдоган призвал Путина "скорее прекратить войну против Украины".

Разговоры Эрдогана с Зеленским и Путиным

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается 11 декабря поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Также турецкий президент подчеркивал, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, но выступает против иррациональной политики по агрессорке России. "Мы выступили против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики" в адрес РФ", – отметил турецкий лидер.

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