Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эрдоган призвал Путина "скорее прекратить войну": подробности разговора

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3099
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эрдоган призвал Путина "скорее прекратить войну": подробности разговора

Фото: Associated Press

Эрдоган обсудил также функционирование зернового коридора.

В воскресенье, 11 декабря, состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание TRT Haber.

Президент Турции обсудил с диктатором Путиным турецко-российские отношения, энергетические вопросы и функционирование зернового коридора. Турецкий лидер настаивал, что по этому коридору из Украины должны экспортироваться и другие продукты. Также Эрдоган призвал Путина "скорее прекратить войну против Украины".

Разговоры Эрдогана с Зеленским и Путиным

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается 11 декабря поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Также турецкий президент подчеркивал, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, но выступает против иррациональной политики по агрессорке России. "Мы выступили против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики" в адрес РФ", – отметил турецкий лидер.

Читайте также:

Зерновые "проделки" России, сила Эрдогана и надводные беспилотники - интервью с Клименко

Зерновые "проделки" России, сила Эрдогана и надводные беспилотники - интервью с Клименко

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3099
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация