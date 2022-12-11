Зеленский пообщался с Макроном: обсудили "формулу мира"

Также президенты обсудили сотрудничество в области обороны и энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 декабря, пообщался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.
"Провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", — сообщил Зеленский.
Формула мира Зеленского
В ходе саммита G20 15 ноября Зеленский назвал условия мира с Россией, которые состоят из следующих пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность
- Продовольственная безопасность
- Энергетическая безопасность
- Освобождение всех пленных и депортированных
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий
- Возвращение справедливости
- Противодействие экоциду
- Недопущение эскалации
- Фиксация окончания войны
Эту формулу мира поддержали Соединенные Штаты Америки и страны "Большой семерки". Там считают, что план Зеленского мог стать потенциальным решением войны.
Также стало известно, что Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работать над созданием специального трибунала по вооруженной агрессии России в Украине.
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