Зеленский пообщался с Макроном: обсудили "формулу мира"

Также президенты обсудили сотрудничество в области обороны и энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 декабря, пообщался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.

"Провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", — сообщил Зеленский.

Формула мира Зеленского

В ходе саммита G20 15 ноября Зеленский назвал условия мира с Россией, которые состоят из следующих пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод русских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны

Эту формулу мира поддержали Соединенные Штаты Америки и страны "Большой семерки". Там считают, что план Зеленского мог стать потенциальным решением войны.

Также стало известно, что Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работать над созданием специального трибунала по вооруженной агрессии России в Украине.

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