Франция начала работу по созданию спецтрибунала для России: детали

Спецтрибунал будет заниматься расследованиями военных преступлений России, чтобы виновные были наказаны.

Франция вместе со своими европейскими и украинскими партнерами начала работать над созданием специального трибунала по вооруженной агрессии России в Украине.

Об этом сообщается на сайте французского МИД.

В Париже говорят, что борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные россиянами в Украине, является приоритетом для Франции. Поэтому страна помогает украинской прокуратуре и Международному уголовному суду расследовать преступления, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

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" О предложении создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии в Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами. Речь идет о достижении широчайшего консенсуса в международном сообществе ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Франция подтвердила свое желание углубить совместную работу с Украиной в борьбе с безнаказанностью во время вчерашнего визита в Министерство Европы и иностранных дел специального представителя Украины Антона Кориневича.

Напомним, над вопросом создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины работает специальная рабочая группа, которую 22 сентября утвердил своим указом президент Владимир Зеленский.

А еще раньше Украина представила проект Специального международного трибунала, который должен наказать Россию. Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно.

Как сообщала посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, в международном праве есть механизмы, определяющие ответственность руководства РФ за военные преступления, совершенные ее вооруженными силами.

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