Российские хакеры атаковали сайты Ватикана после критики России Папой

Российские хакеры атаковали сайты Ватикана после того, как Папа Римский Франциск рассказал о жестокости оккупационных войск.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

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Российские террористы достались сегодня сайтам города-государства Ватикан: многие онлайн страницы разных структур Римской курии стали недоступными! Российские хакеры еще раз демонстрируют реальное лицо российской политики, непосредственно определенной Парламентской Ассамблеей Совета Европы как террористическим, российским ответом на последние важные заявления Папы Франциска", — написал он.

Напомним, что спикер МИД России Мария Захарова устроила истерику из-за заявления Папы Римского о том, что "чеченцы и буряты — это самые жестокие палачи украинского народа". Министр заявила, что это "уже даже не русофобия, а извращение".

Зверства русские совершали не только в Буче и Ирпене, потому что после освобождения Херсонщины и Харьковщины там обнаруживают застенки и места захоронений украинцев, убитых россиянами.

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