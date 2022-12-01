Російські хакери атакували сайти Ватикану після критики Росії Папою

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що атак зазнали багато державних сайтів.

Російські хакери атакували сайти Ватикану після того, як Папа Римський Франциск розповів про жорстокість окупаційних військ.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

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"Російські терористи дісталися сьогодні сайтів міста-держави Ватикан: багато онлайн-сторінок різних структур Римської курії стали недоступними! Російські хакери ще раз демонструють реальне обличчя російської політики, безпосередньо визначеної Парламентською Асамблеєю Ради Європи як терористичною, російську відповідь на останні важливі заяви Папи Франциска", - написав він.

Нагадаємо, що речниця МЗС Росії Марія Захарова влаштувала істерику через заяву Папи Римського про те, що "чеченці та буряти - це найжорстокіші кати українського народу". Міністерка заявила, що це "вже навіть не русофобія, а збочення".

Звірства росіяни вчинялине лише в Бучі та Ірпені, бо після звільнення Херсонщини та Харкоівщини там виявляють катівні та місця поховань українців, вбитих росіянами.

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