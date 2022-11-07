Поблизу Маріуполя викопали понад 1 500 нових могил - ВВС

Аналіз останніх знімків показав, що поблизу захопленого росіянами Маріуполя вирили понад 1 500 нових могил. Вони розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному.

Про це пише ВВС.

Спеціалісти також проаналізували зображення селища Старий Крим. За оцінками експертів, тільки від травня до жовтня там викопали понад 4 600 могил.

Свідки розповіли, що могили можуть заповнювати тілами цивільних, знайденими під численними завалами. Людей ховають без імен — на могилах лише номера і стать. Більшість тіл невпізнані.

Російська влада активно зносить знищені будинки, розбирає завали і намагається приховати свої злочини, таємно ховаючи тіла.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Окупанти фактично стерли з лиця землі місто, а місцевих катували та вбивали.

Тільки від 1 березня за 12 днів блокади та нещадного обстрілу міста російськими окупаційними військами були вбиті, за даними Маріупольської міської ради, 1582 мирних мешканці.

У перші тижні окупації загиблих ховали у траншеї завглибшки 25 метрів на старому кладовищі у центрі Маріуполя. Вантажівками тіла, загорнуті у килими чи поліетиленові пакети, привозили з вулиць, моргів та приватних будинків. Трупи скидали один на один.

У селищі Старий Крим також виявлено братську могилу. Це вже третє місце масового поховання біля Маріуполя. Супутник зафіксував викопані траншеї на території Старокримського цвинтаря. Вони з’явилися 24 березня, після того, як селище окупували російські війська. На супутниковому знімку Planet можна побачити, що траншеї по 60–70 метрів у довжину.

Варто зазначити, що факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які перебували під російською окупацією.

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