У селищі на околиці Маріуполя населення бунтує через відсутність води та світла

Понад 500 людей та 200 дітей лишаються без води, електрики у селищі Волонтерівка на околиці Маріуполя.

У селищі Волонтерівка на околиці Маріуполя виник громадський бунт населення через відсутність води, світла та відсутність вирішення проблем окупаційною "владою", що діє на цій території.

Про це на свой сторінці в Telegram написав радник міського голови петро Андрющенко.

"Маріуполь. Черговий громадський бунт. Тепер у Волонтерівці. Понад 500 людей та 200 дітей лишаються без води, електрики та будь-якої уваги "влади" окупантів. Окрім того, чоловіків утримують в фільтраційній колонії в Сєдово та Козацькому. Люди вийшли на вулицю - влада сховалась. Даремно. Знаючи наших людей, це лише початок", - написав Андрющенко.

Він підкреслив, що саме так народжується та розвивається громадський спротив.

Нагадаємо, що центральна частина окупованого Маріуполя - повністю знищена росіянами.