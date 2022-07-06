В Лугано домовилися про підтримку України на $1,9 млрд: куди потратять гроші

Шмигаль наголосив, що у Європі ніхто не відчуває "втоми від війни", як про це стверджують пропагандисти РФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підвів підсумки міжнародної конференції в Лугано щодо післявоєнної відбудови України.

Про це він написав у Facebook.

"Під час Міжнародної конференції в Лугано ми не лише представили драфт Плану відновлення України. Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі просто зараз", — зазначив прем'єр.

За його словами, на конференції вдалося досягнути домовленостей на майже 1,9 млрд доларів підтримки України.

З них:

600 млн доларів на фінансову підтримку;

понад 500 млн доларів для розвитку аграрного сектору. Зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств;

понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону;

майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.

Шмигаль подякував урядам Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за підтримку.

"Коаліція захисту та підтримки України велика і потужна, як ніколи. Ніхто не відчуває "втоми від війни", як про це мріють у Кремлі. Україна переможе, бо з Україною весь світ!" — переконаний прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у швейцарському місті Лугано відбулася конференція з відбудови України після вторгнення Росії, під час якої виступив президент України Володимир Зеленський. Під час свого звернення глава держави зауважив, що через екран на конференції він побачив "багатьох людей, яких би хотів запросити додому".

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