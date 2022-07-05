Новий "План Маршалла": як Європа планує відновити Україну за 10 років

Учасники конференції в Лугано підписали спільну декларацію, в якій зобов'язалися підтримувати Україну.

Понад 40 країн світу та близько 20 міжнародних організацій пообіцяли допомагати Україні у відновленні після військової агресії Росії. Про це йдеться в Декларації Лугано, схваленій за результатами Міжнародної конференції, яка тривала у Швейцарії.

Про це йдеться в ТСН.

У плані відновлення нашої країни передбачена:

цифрова трансформація;

перехід до "зеленої енергетики";

залучення сучасних енергоощадних технологій у різних галузях.

Окрім міжнародного фінансування, українська делегація запропонувала використовувати кошти заморожених російських активів, оскільки кожен агресор має розплачуватися за необґрунтований військовий напад.

На конференції з відновлення надзвичайний рівень заходів безпеки: вулиці обнесені парканом, через який нічого не побачиш, довкола правоохоронці і силовики.

Повз охорону швейцарськими вуличками поспішає український міністр інфраструктури. Він переконуватиме закордонні делегаціі, що з відбудовою України затягувати не треба, а певні об’єкти слід зводити уже.

Відбудова, про яку говорив міністр, входить до першого етапу відновлення України, прописаному у національному плані реконструкції країни. Загалом, план, як відбудувати нашу державу, складається із 24 блоків і передбачає декілька етапів. Зараз потрібно відновлювати те, що потрібно для життя, уже після закінчення війни – швидке відновлення шкіл, лікарень. І третій етап – це вже комплексна модернізація, щоб збудувати краще, ніж було. На усе, за попередніми підрахунками, каже прем'єр міністр України, потрібно 750 мільярдів доларів.

І більшу частку заплатити має саме агресор. Йдетьться про конфіскацію російських активів. Тут Україну активно підтримала Литва. Швейцарія дипломатично говорить про приватну власність і необхідність юридичної бази.

Денис Шмигаль тут же підхоплює, що час змінювати законодавство і мати юридичні підстави, щоби кошти агресорки спрямовувати на відбудову того, що він зруйнував. Швейцарський президент промовчав, а місцеві журналісти при першій же нагоді запитали, чи буде Украіна боротися з корупцією, щоби не було зловживань.

"Нам допоможе діджіталізація, коли більшість послуг буде онлайн, тоді не буде зловживань", – переконаний прем'єр.

Після завершення конференціі з відновлення україни, учасники підписали спільну декларацію. Понад 40 країн та близько 20 міжнародних організаці зобов'язалися підтримувати Україну. Наступного року така ж міжнародна конференція відбудеться у Великій Британії, а згодом у Німеччині. І там уже говоритимуть не про відновлення, а про масштабну модернізацію, яку вже можна буде розпочати, бо Україна обов’язково переможе.

Нагадаємо, у швейцарському місті Лугано відбулася конференція з відбудови України після вторгнення Росії, під час якої виступив президент України Володимир Зеленський. Під час свого звернення глава держави зауважив, що через екран на конференції він побачив "багатьох людей, яких би хотів запросити додому".

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