Вблизи Мариуполя выкопали более 1500 новых могил — BBC

Анализ последних снимков показал, что вблизи захваченного россиянами Мариуполя вырыли более 1500 новых могил. Они расположены в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном.

Об этом пишет BBC.

Специалисты также проанализировали изображение поселка Старый Крым. По оценкам экспертов, только с мая по октябрь там выкопали более 4 600 могил.

Свидетели рассказали, что могилы могут заполнять гражданскими телами, найденными под многочисленными завалами. Людей хоронят без имен – на могилах только номера и пол. Большинство тел неузнаваемы.

Российские власти активно сносят уничтоженные дома, разбирают завалы и пытаются скрыть свои преступления, тайно пряча тела.

Фото: Associated Press

Напомним, Мариуполь был оцеплен российскими войсками еще в первые несколько суток широкомасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля. Оккупанты фактически стерли с лица земли город, а местных пытали и убивали.

Только с 1 марта за 12 дней блокады и беспощадного обстрела города российскими оккупационными войсками были убиты, по данным Мариупольского городского совета, 1582 мирных жителя.

В первые недели оккупации погибших хоронили в траншее глубиной 25 метров на старом кладбище в центре Мариуполя. Грузовиками тела, завернутые в ковры или полиэтиленовые пакеты, привозили с улиц, моргов и частных домов. Трупы сбрасывали один на один.

В поселке Старый Крым также обнаружена братская могила. Это уже третье место массового захоронения вблизи Мариуполя. Спутник зафиксировал выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища. Они появились 24 марта после того, как поселок оккупировали российские войска. На спутниковом снимке Planet можно увидеть траншеи 60–70 метров в длину.

Стоит отметить, что факты пыток и убийств украинских граждан начали открываться во всех населенных пунктах, которые находились под российской оккупацией.

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