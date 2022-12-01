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Общие потери РФ перевалили за 89 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 560 оккупантов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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Общие потери РФ перевалили за 89 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 560 оккупантов

Фото: Associated Press

За сутки ВСУ ликвидировали 560 российских военных.

Таким образом, по состоянию на 1 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 89 440 человек. Данные уточняются.

Об этом 1 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.12 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 89440 (+560) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2915 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 5877 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 1904 (+2) ед.
  • РСЗО – 395 (+0) ед.
  • средства ПВО – 210 (+0) ед.
  • самолетов – 280 (+0) ед.
  • вертолетов – 261 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 531 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) ед.
  • специальная техника ‒ 163 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что российские оккупанты в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области обустроили полевой госпиталь. В то же время, в течение 28-29 ноября, фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

29 ноября было подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

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Дата публикации
Просмотры
1023
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