Общие потери РФ перевалили за 89 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 560 оккупантов

Таким образом, по состоянию на 1 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 89 440 человек. Данные уточняются.

Об этом 1 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 89440 (+560) человек ликвидировано

танков ‒ 2915 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 5877 (+5) ед.

артиллерийских систем – 1904 (+2) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 210 (+0) ед.

самолетов – 280 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0) ед.

крылатые ракеты ‒ 531 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) ед.

специальная техника ‒ 163 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что российские оккупанты в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области обустроили полевой госпиталь. В то же время, в течение 28-29 ноября, фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

29 ноября было подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

Читайте также: