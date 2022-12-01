Общие потери РФ перевалили за 89 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 560 оккупантов

За сутки ВСУ ликвидировали 560 российских военных.
Таким образом, по состоянию на 1 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 89 440 человек. Данные уточняются.
Об этом 1 декабря сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.12 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 89440 (+560) человек ликвидировано
- танков ‒ 2915 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 5877 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 1904 (+2) ед.
- РСЗО – 395 (+0) ед.
- средства ПВО – 210 (+0) ед.
- самолетов – 280 (+0) ед.
- вертолетов – 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0) ед.
- крылатые ракеты ‒ 531 (+0)
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) ед.
- специальная техника ‒ 163 (+0)
Напомним, в Генштабе сообщили, что российские оккупанты в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области обустроили полевой госпиталь. В то же время, в течение 28-29 ноября, фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.
29 ноября было подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.
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