Франція розпочала роботу зі створення спецтрибуналу для Росії: деталі

Франція разом зі своїми європейськими та українськими партнерами почала працювати над створенням спеціального трибуналу щодо збройної агресії Росії в Україні.

Про це повідомляється на сайті французького МЗС.

У Парижі кажуть, боротьба з безкарністю за злочини, скоєні росіянами в Україні, є пріоритетом для Франції. Тому країна допомагає українській прокуратурі та Міжнародному кримінальному суду розслідувати злочини, щоб винних було притягнуто до відповідальності.

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" Щодо пропозиції створити спеціальний трибунал щодо злочину російської агресії в Україні, ми почали працювати з нашими європейськими та українськими партнерами. Йтиметься про досягнення якнайширшого консенсусу в міжнародному співтоваристві ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Франція підтвердила своє бажання поглибити спільну роботу з Україною у боротьбі з безкарністю під час вчорашнього візиту до Міністерства Європи та закордонних справ спеціального представника України пана Антона Кориневича.

Нагадаємо, над питанням створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України працює спеціальна робоча група, яку 22 вересня утвердив своїм указом президент Володимир Зеленський.

А ще раніше Україна презентувала проєкт Спеціального міжнародного трибуналу, який повинен покарати Росію. Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів не достатньо.

Як повідомляла пані посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, у міжнародному праві є механізми, які визначають відповідальність керівництва РФ за воєнні злочини, здійснені її збройними силами.

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