Зеленський поспілкувався з Макроном: обговорили "формулу миру"

Також президенти обговорили співпрацю в галузі оборони та енергетики.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 грудня, поспілкувався із своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це український лідер повідомив у соціальних мережах.

"Провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - повідомив Зеленський.

Формула миру Зеленського

Під час саміту G20 15 листопада Зеленський назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни

Цю формулу миру підтримали Сполучені Штати Америки та країни "Великої сімки". Там вважають, що план Зеленського міг би стати стати потенційним вирішенням війни.

Також стало відомо, що Франція разом з європейськими та українськими партнерами почала працювати над створенням спеціального трибуналу щодо збройної агресії Росії в Україні.

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