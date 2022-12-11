Жена Скичко впервые засветила лицо их 7-месячной дочери

Елизавета сняла дочь на видео и показала ее в патриотическом наряде.

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – впервые засветила лицо их младшей дочери.

В Instagram-stories Лиза опубликовала короткое видео, где изображена 7-месячная Анна. В ролике крошечная дочь сидит на стульчике у веночке в сине-желтых цветах и играется. Елизавета же, в свою очередь, решила больше не скрывать лицо девочки.

Дочь Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Я – украинка! Это я! Да, Нюша?", — говорит на видео жена Скичко.

Отметим, Елизавета Юрушева в апреле родила Александру Скичко девочку. Дочь появилась на свет за границей, а именно – в Вене. Девочку супруги назвали Анной.

Напомним, Александра и Елизавета воспитывают сына Даниэля, которого Юрушева родила в 2008 году от первого брака. Также у пары есть еще одна общая дочь – Наталья, которая появилась на свет в 2015 году.

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