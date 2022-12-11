Украина завоевала еще одну медаль на Кубке Европы по лыжной акробатике

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский стал призером этапа Кубка Европы по лыжной акробатике, который проходит в финской Руке. Во второй день соревнований наш 21-летний соотечественник завоевал "серебро".

По итогам квалификации в суперфинал турнира попали шесть лучших участников, среди которых оказались и двое украинцев – Дмитрий Котовский (лучший результат – 119,03 балла) и Александр Окипнюк (105,30).

В финале Котовский показал второй результат (122,13 балла), а Окипнюк стал пятым (88,05 балла).

Таким образом, в копилке украинской сборной уже три медали на этом этапе Кубка Европы по лыжной акробатике. В стартовый соревновательный день Александр Окипнюк выиграл "золото", а Максим Кузнецов – "бронзу".

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