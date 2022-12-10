Легенда бокса вернется в ринг ради Украины

Пакьяо согласился провести выставочный бой ради благотворительности.
Бывший чемпион мира по восьми весовым категориям Мэнни Пакьяо проведет выставочный бой ради сбора средств для помощи украинцам и филиппинцам.
Об этом боксер сообщил в комментарии FightHype.
"Когда мне прислали предложение об этом благотворительном событии, я воспользовался возможностью. Дело в том, что мы сможем помочь людям, в частности, семьям, которые стали жертвами войны в Украине, а также филиппинцам.
100 процентов собранных средств пойдут на благотворительность. Часть денег будет направлена на строительство жилья на Филиппинах, а вторая часть отправится в Украину", – сказал он.
Легендарный боксер выйдет на ринг против корейского блоггера и мастера боевых искусств Ди Кэй Йо. Бой состоится 10 декабря в Южной Корее.
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