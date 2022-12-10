Легенда боксу повернеться у ринг заради України

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо проведе виставковий бій заради збору коштів для допомоги українцям та філіппінцям.

Про це боксер повідомив у коментарі FightHype.

"Коли мені надіслали пропозицію про цю благодійну подію, я скористався можливістю. Річ у тому, що ми зможемо допомогти людям, зокрема сім’ям, які стали жертвами війни в Україні, а також філіппінцям.

100 відсотків від зібраних коштів підуть на благодійність. Частина грошей буде спрямована на будівництво житла на Філіппінах, а друга частина вирушить до України", – сказав він.

Легендарний боксер вийде на ринг проти корейського блогера та майстра бойових мистецтв Ді Кей Йо. Бій відбудеться 10 грудня у Південній Кореї.

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