Австралія запровадила санкції проти Росії та Ірану

Уряд Австралії запровадив санкції проти 13 осіб та двох організацій, що причетні до порушення прав людини та зловживань. Серед них іранська поліція моралі та росіяни, які причетні до спроби вбивства опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Австралії.

Серед списку є іранська поліція моралі, Сили опору Басідж і шість іранців, які брали участь у жорстокому придушенні протестів після смерті Махси Аміні та продовжили жорстокі дії щодо народу Ірану.

"Ці санкції накладені через жахливу обстановку з правами людини, коли порушники продовжують діяти безкарно", - мовиться на сайті.

Крім того, під санкції потрапили й представники Ірану, що причетні до постачання дронів-камікадзе Росії, які вона використовує у війні проти України.

"Австралія приєднується до партнерів, щоб оголосити про подальші цільові фінансові санкції проти трьох іранських фізичних осіб та однієї компанії, причетних до постачання безпілотників до Росії для використання проти України. Росія використовує безпілотники іранського виробництва для нанесення ударів по цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури з наміром позбавити український народ енергії, тепла та води в умовах низьких зимових температур", - йдеться у повідомленні МЗС Австралії.

Санкції проти Росії та Ірану

США запровадили санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та інших установ держави-агресорки за їхню причетність до закупівлі у Ірану технологій з виробництва безпілотників в обхід закону, а також застосування БПЛА у мирних українських містах.

Велика Британія 9 грудня запровадила нові санкції, зокрема і проти посадовців Росії та Ірану.

Мінфін США запровадив санкції відносно ряду іноземних компаній, які приховано торгували іранською нафтою.

Новий пакет санкцій Єврсоюзу проти Росії за її агресію проти України міститиме низку пропозицій, представлених Польщею за підтримки Естонії, Литви та Латвії.

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