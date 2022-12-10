Австралия ввела санкции против России и Ирана

Правительство Австралии ввело санкции против 13 человек и двух организаций, причастных к нарушению прав человека и злоупотреблений. Среди них иранская полиция морали и россияне, причастные к попытке убийства оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Австралии.

Так, в списке есть иранская полиция морали, Силы сопротивления Басидж и шесть иранцев, которые участвовали в жестоком подавлении протестов после смерти Махсы Амини и продолжили жестокие действия по отношению к народу Ирана.

"Эти санкции наложены из-за ужасной обстановки с правами человека, когда нарушители продолжают действовать безнаказанно", — говорится на сайте.

Кроме того, под санкции попали и представители Ирана, которые имеют отношение к поставкам дронов-камикадзе России, которые она использует в войне против Украины.

"Австралия присоединяется к партнерам, чтобы объявить о дальнейших целевых финансовых санкциях против трех иранских физических лиц и одной компании, причастных к поставке беспилотников в Россию для использования против Украины. Россия использует беспилотники иранского производства для нанесения ударов по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры с намерением избавить украинский народ от энергии, тепла и воды в условиях низких зимних температур", — говорится в сообщении МИД Австралии.

Санкции против России и Ирана

США ввели санкции против Воздушно-космических сил России и других учреждений государства-агрессора за причастность к закупке у Ирана технологий по производству беспилотников в обход закона, а также применение БПЛА в мирных украинских городах.

Великобритания 9 декабря ввела новые санкции, в том числе против чиновников России и Ирана.

Минфин США ввел санкции в отношении ряда иностранных компаний, скрыто торговавших иранской нефтью.

Новый пакет санкций Евросоюза против России за ее агрессию против Украины будет содержать ряд предложений, представленных Польшей при поддержке Эстонии, Литвы и Латвии.

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