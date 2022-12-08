В Брюсселе анонсировали новый пакет санкций против РФ: что в списке

Садось говорит, что некоторые страны хотят сократить список лиц, подпадающих под санкции.

Новый пакет санкций ЕС против России за ее агрессию против Украины может быть принят уже в эту пятницу, 9 декабря. В пакет включен ряд предложений, представленных Польшей при поддержке Эстонии, Литвы и Латвии.

Об этом заявил на конференции в Брюсселе постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

"Мы существенно расширяем список так называемых товаров двойного назначения. Мы расширяем список лиц, работающих на российскую военную машину. Мы вводим запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России. Мы добавляем в списки санкций почти 200 человек и организаций, в том числе причастных к отвратительной практики похищения и перевозки украинских детей; причастных к похищениям украинского зерна", — заявил Анджей Садось.

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Он также подчеркнул, что каждый последующий пакет санкций ЕС против России адаптируется к текущей ситуации, ведь российская сторона пытается обойти санкции и подстроиться к действующему режиму ограничений.

"Конечно, мы препятствуем этому, среди прочего, добавляя в санкционные списки товары гражданского сектора, которые могут быть использованы в военных действиях России", — пояснил Садось.

Дипломат отметил, что девятый пакет санкций ЕС, введенных против России, будет содержать дополнительные положения о запрете экспорта продукции авиационной промышленности в Россию. В частности, речь идет о двигателях беспилотников.

Анджей Садось обратил внимание на попытки некоторых государств-членов изъять из списков санкций определенных лиц или организаций, против которых были собраны доказательства, что они работают на российские военные усилия.

Пока еще продолжается работа на санкционном пакете.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против всего, что может помочь России производить ракеты, которыми она обстреливает украинскую инфраструктуру.

Как заявляла министр финансов США Джанет Йеллен, некоторые введенные против России санкции могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания мирного соглашения между РФ и Украиной.

Ранее президент Еврокомиссии заявила, что восемь пакетов санкций, которые были введены ранее против РФ, уже имеют болезненный эффект для агрессора.

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