Военный эксперт объяснил, почему Иран помогает РФ с оружием

Военный эксперт Петр Черник объяснил, почему Иран помогает РФ с оружием, которое Кремль использует в войне против Украины.

Об этом он рассказал в эфире YouTub-канала ТСН.ua.

Эксперт подчеркнул, что это не банальная помощь ради денег, а у Тегерана есть конкретный свой интерес — ядерное оружие.

"Если мы думаем, что это банальная помощь – это далеко не так. Иран имеет свою незавершенную ядерную программу. И единственная страна, которая может помочь завершить ядерную программу, то есть помочь Ирану получить ядерное оружие может только Россия. Чем все это закончится – спрогнозировать очень тяжело", — объяснил Черник.

Он также добавил, что Израиль – страна, которая может пострадать от вооружения Ирана, уже дал сигнал Москве, что лучше не помогать Тегерану.

"Израиль России дал очень серьезный сигнал, что если РФ будет помогать Ирану, то Израиль предоставит Украине очень серьезную ракетную установку, которая называется "Лора". Она наносит удары где-то до 400 км с боевой частью до 570 кг. Уникальность этой установки в том, что она может запускаться с обычного грузовика. Плюс на G-20 были договоренности между Китаем и США по Ирану. О чем именно они договорились неизвестно. Но единственная страна, влияющая на Иран, — это Китай", — подчеркнул военный эксперт.

Иранская помощь РФ

Напомним, что Иран поставляет РФ дроны-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину. Так, по оценкам Пентагона, Иран передал России несколько сотен своих дронов для войны против Украины.

Более того, по данным разведки некоторых стран Запада и американских военных экспертов, Тегеран согласился поставлять Москве и баллистические ракеты, которые РФ также направит против Украины.

В то же время, по данным украинской разведки, пока Иран не поставил агрессору России баллистические ракеты. Впрочем, в ГУР подтверждают, что проекты таких договоренностей между Ираном и РФ существуют.

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