В Пентагоне рассказали, сколько Иран мог передать своих боевых БПЛА России

Кремль ищет возможность приобрести новые боевые системы для войны против Украины

Министерство обороны США считает, что Иран передал России несколько сотен боевых беспилотников для войны против Украины.

Об этом сказал на прессбрифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

Он заявил, что по имеющейся у Пентагона информации, иранский режим передал России по меньшей мере несколько сотен боевых БПЛА, применяемых в войне против Украины.

Спикер Минобороны США не назвал точное количество беспилотников, полученных Россией, но отметил, что в настоящее время Кремль ищет дополнительные способы приобрести различные боевые системы.

Райдер добавил, что в США вызывает озабоченность тесное сотрудничество между Россией и Ираном, которые вместе используют террор против гражданского населения для достижения своих целей.

Напомним, ранее военный эксперт Петр Черник рассказал, почему Россия перестала активно использовать иранские боевые дроны.

Также мы информировали, что российские войска потратили на войне в Украине около двух третей своих боеприпасов.

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