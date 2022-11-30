Как приготовить тесто на блины без комочков: оказывается, все очень просто

Читайте в материале ТСН.ua, как сделать тесто на блины без миксера, чтобы не было комочков.

Блины любят взрослые и дети. Их можно есть как самостоятельное блюдо или добавлять самую разную начинку. Каждая хозяйка готовила блины хотя бы раз в жизни. Однако тесто на блины сделать не так просто. Часто в нем появляются комочки, портящие все блюдо. Если у вас нет возможности использовать миксер, тогда вам просто необходимо запомнить этот рецепт, как приготовить тесто на блины без комочков.

Как сделать тесто на блины без комочков, если нет миксера

Вам понадобятся следующие ингредиенты (на четыре человека):

6 яиц;

4 стакана муки;

6 стаканов (200 мл) молока;

4-5 столовых ложек сахара;

половина чайной ложки соли;

2 столовых ложки растительного масла.

Приготовление очень простое, поэтому с ним справится даже начинающий в кулинарном деле:

Шесть яиц нужно разбить в достаточно большую емкость, где вы будете готовить тесто на блины. Добавить соль, сахар и все перемешать. Можете использовать вилку или венчик. Влить в смесь два стакана молока и снова тщательно перемешать. Всыпать один стакан муки и снова аккуратно перемешать будущее тесто на блины. Сначала вы увидите большое количество комочков, но не нужно переживать. Все они исчезнут после тщательного перемешивания. Добавляете второй, третий и четвертый стаканы муки. После каждого хорошо перемешиваете смесь венчиком или вилкой. Не торопитесь – ведь именно в этом и весь секрет. Нужно постепенно увеличивать плотность теста на блины и тогда комочков не будет. Теперь добавить поочередно все остальные стаканы молока, после каждого тщательно перемешивая тесто до нужной консистенции. Если вам кажется, что молока многовато – замените его на обычную воду. На качество теста и выпекания это никак не отразится. Последним шагом нужно добавить растительное масло. Теперь тесто на блины не будет прилипать к сковороде.

Можете сразу приступать к приготовлению вкусных блинов. Поставьте сковороду на небольшой или средний огонь и держите выпекающиеся блины по одной минуте с каждой стороны.