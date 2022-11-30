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Успейте до конца ноября: оформление финансовой помощи для детей-сирот

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
710
Время на прочтение
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Успейте до конца ноября: оформление финансовой помощи для детей-сирот

Успейте до конца ноября: оформление финансовой помощи для детей-сирот / Фото: pixabay.com

Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого предлагает финансовую поддержку украинских детей до 18 лет, которые из-за войны потеряли одного или обоих родителей. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Фонд был создан по совместной инициативе правительств Польши и Украины и одна из его программ предусматривает поддержку несовершеннолетних детей, которые в результате войны потеряли одного или обоих родителей. Ежемесячно детям-сиротам будут выплачивать финансовую помощь в размере 5 тысяч гривен.

Однако стоит поторопиться, потому что заявки принимаются только до конца ноября !

Что известно о финансовой помощи для детей-сирот

Первым месяцем будет считаться тот, когда заявка на получение помощи была подана. А первые выплаты производятся в течение двух недель после принятия положительного решения. Деньги будут приходить на банковский счет по реквизитам, которые нужно указать в заявке.

Чтобы оформить финансовую помощь, необходимо:

  • на сайте Фонда нужно заполнить и подать онлайн заявку;
  • подождать, пока будет принято решение.

Какие документы необходимо добавить

  • документ, удостоверяющий личность-опекуна и ребенка (отсканированные страницы с фото и персональными данными);
  • копия свидетельства рождения ребенка (отсканированная);
  • свидетельство о смерти одного или обоих родителей (отсканированное).

Если последний документ отсутствует, можно подавать следующие документы:

  • документ, подтверждающий исчезновение родителей (скан-копия);
  • документ опекуна, подтверждающий, что получил опеку над ребенком (скан-копия).

Если у вас возникли вопросы или нет всех необходимых документов, обратитесь за помощью по телефону: +38 (093) 213-76-96.

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Дата публикации
Просмотры
710
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