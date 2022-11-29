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Встигніть до кінця листопада: оформлення фінансової допомоги для дітей-сиріт

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
189
Час на прочитання
2 хв
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Встигніть до кінця листопада: оформлення фінансової допомоги для дітей-сиріт

Встигніть до кінця листопада: оформлення фінансової допомоги для дітей-сиріт / Фото: pixabay.com

Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького пропонує фінансову підтримку українських дітей до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Фонд створили за спільної ініціативи урядів Польщі та України і одна з його програм передбачає підтримку неповнолітніх дітей, які внаслідок війни втратили одного чи обох батьків. Щомісячно дітям-сиротам будуть виплачувати фінансову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.

Однак варто поквапитися, тому що заявки приймаються лише до кінця листопада!

Що відомо про фінансову допомогу для дітей-сиріт

Першим місяцем буде вважатися той, коли заявка на отримання допомоги була подана. А перші виплати здійснюються протягом двох тижнів після ухвалення позитивного рішення. Гроші будуть приходити на банківський рахунок за реквізитами, які потрібно вказати у заявці.

Щоб оформити фінансову допомогу необхідно:

  • на сайті Фонду потрібно заповнити та подати онлайн заявку;
  • зачекати, поки буде ухвалене рішення.

Які документи необхідно додати

  • документ, який засвідчує особу-опікуна та дитини (відскановані сторінки з фото і персональними даними);
  • копія свідоцтва про народження дитини (відсканована);
  • свідоцтво про смерть одного чи обох батьків (відскановане).

Якщо останній документ відсутній, можна подавати такі:

  • документ, який підтверджує зникнення батьків (скан-копія);
  • документ опікуна, який підтверджує, що він отримав опіку над дитиною (скан-копія).

Якщо у вас виникли запитання або немає всіх необхідних документів, варто звернутися по допомогу за телефоном: +38 (093) 213-76-96.

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Дата публікації
Перегляди
189
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