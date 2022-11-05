Винницкую область атаковали "шахиды" — ОВА

"Воздушная тревога. Атака "шахидов". Военные работают" — об этом в сообщении после полуночи 4 ноября 2022 написал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Не пренебрегайте личной тревогой и находитесь в укрытиях.

Будьте внимательны и осторожны.

Также ранее сообщалось о полете иранских дронов-беспилотников в сторону Тернопольской области. Там сейчас тоже объявлена воздушная тревога, но пока нет подтверждения или опровержения этой информации от официальных источников, например представителей власти.

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Напомним, что ранее в Винницкой области в понедельник, 31 октября, во время воздушной тревоги сработала ПВО: была сбита ракета русской армии. Но она впала в гражданские объекты.

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