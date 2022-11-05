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Вінниччину атакували "шахіди" - ОВА

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Вінниччину атакували "шахіди" - ОВА

Фото: pixabay.com

В області оголошена повітряна тривога.

"Повітряна тривога. Атака "шахідів". Військові працюють" - про це у повідомленні після опівночі 4 листопада 2022 року написав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

Не нехтуйте особистою тривогою та перебувайте в укриттях. 

Будьте уважними та обережними. 

Також раніше повідомлялося про політ іранських дронів-безпілотників у бік Тернопільської області. Там зараз теж оголошена повітряна тривога, але наразі немає підтвердження або спростування цієї інформації від офіційних джерел, наприклад, представників влади. 

Нагадаємо, що раніше у Вінницькій області у понеділок, 31 жовтня, під час повітряної тривоги спрацювала ППО: було збито ракету російської армії. Але вона впала у цивільні об’єкти. 

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Дата публікації
Перегляди
2435
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