Вінниччину атакували "шахіди" - ОВА

"Повітряна тривога. Атака "шахідів". Військові працюють" - про це у повідомленні після опівночі 4 листопада 2022 року написав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Не нехтуйте особистою тривогою та перебувайте в укриттях.

Будьте уважними та обережними.

Також раніше повідомлялося про політ іранських дронів-безпілотників у бік Тернопільської області. Там зараз теж оголошена повітряна тривога, але наразі немає підтвердження або спростування цієї інформації від офіційних джерел, наприклад, представників влади.

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Нагадаємо, що раніше у Вінницькій області у понеділок, 31 жовтня, під час повітряної тривоги спрацювала ППО: було збито ракету російської армії. Але вона впала у цивільні об’єкти.

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