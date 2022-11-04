Артилерійські дуелі на півдні України: росіянам дедалі важче стає “огризатись”

У росіян стало значно менше боєприпасів, ніж було кілька місяців тому, і витрачають вони їх часто на цивільні об’єкти.

На південному фронті тривають важкі бої за звільнення всього правобережжя України. Своєю титанічною працею та мужністю наші армійці поволі звужують плацдарм росіян на цьому напрямку. На всій лінії фронту лунає безперервна канонада артилерійських дуелей.

Про те, як українські гармаші працюють і вдень і вночі, аби земля під чобітьми окупантів буквально горіла, йдеться в репортажі кореспондента ТСН Антона Коцуконя.

Армійський тягач жваво тягне майже шеститонну гаубицю польовими дорогами. Після зупинки лунає миттєва команда: “Гармата до бою!”.

Прив’язка до місцевості, налаштування гармати, підготовка снарядів та визначення кута наведення - усе це гармаші роблять одночасно, злагоджено і швидко. Підносять снаряди, заряджають - і настає час випалювати нечисть з української землі. Підтанцьовуючи хлопці розпочинають свою вогневу симфонію.

Своїм чудодійним 152-мм калібром артилеристи карають окупантів, які ой як нагрішили на нашій землі. На те вони - боги війни.

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В артилерійських дуелях секундантів немає, прилетіти відповідь може будь-коли, тому після останнього залпу гармату одразу чіпляють до кріплення і педаль - в підлогу.

“У них же так само працює аеророзвідка, вони пристрілки роблять - перший, другий, третій раз мимо, а четвертий вже сто процентів, що буде близько”, - розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним “Маляр”.

А от наші сьогодні гатили без пристрілки.

“Били по техніці противника, яка вела вогонь по наших позиціях. Задача стояла в нас - подавити вогонь, ми цю задачу виконали”, - розповідає старший офіцер батареї ЗСУ “Фахівець”.

На рахунку артилеристів на цьому напрямку десятки успішно виконаних задач, і не лише з подавлення вогню. Знищували ворожі гаубиці, самохідки, а також техніку — БМП, БМД, а траплялися й танки.

Хлопці розповідають, що в росіян стало відчутно менше боєприпасів, ніж кілька місяців тому. Але навіть в таких умовах часто вони витрачають їх на цивільні об’єкти.

“Ми працюємо тільки по них, тобто ми знаємо, що вони там знаходяться, а вони працюють куди попало. Тобто коли вони не можуть нас знайти, просто кидають в мирне населення”, - розповідає командир гармати з позивним “Косяк”.

Обстрілами цивільних об’єктів окупанти намагаються залякати і виснажити мирне населення — така їхня тактика зрозуміла. Але от їм невтямки, з яким народом вони мають справу.

“Батьківщину не можна втомитися захищати. Наснаги і терпіння вистачить, все буде добре, все буде Україна”, - говорять українські гармаші.

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