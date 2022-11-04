У Херсоні окупанти підривають судна на причалах і спалюють катери

Загарбники також крадуть авто у цивільних та відбирають у них житло.

В Херсоні російські військові за допомогою вибухівки знищують плавзасоби на причалах та розстрілюють або спалюють катери.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Окрім того, на тимчасово захоплених територіях російські військові продовжують викрадати людей. За останню добу такі факти зафіксовані у Херсоні та в Каланчаку.

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У селах Скадовського району та в Олешках окупанти продовжують викрадати автомобілі, відбирати житло у місцевих та заселятися до їхніх будинків. Водночас у курортних селах загарбники заселяються на бази відпочинку. В Олешках майно з осель українців росіяни вивозять на "Уралах".

У поліції зазначили, що за всіма фактами російської агресії проти мирного населення відкрито кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Що відбувається в Херсоні та області

Російські окупанти намагалися створити враження, що вони тікають з правого берега Херсона, щоб ввести в оману ЗСУ. Насправді ж загарбники залишаються там.

Більше того, росіяни готують Херсон до вуличних боїв.

На тлі цих подій ЗСУ звільнили село Мала Сейдеминуха Бериславського району і підняли там український стяг.

А очільник Пентагону Ллойд Остін переконаний, що ЗСУ можуть відвоювати все правобережжя Херсонщини разом з облцентром.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, українські військові вибиватимуть російську армію з Херсонщини вогневими засобами, уникаючи лобових атак.

Життя за 2 км від лінії фронту - село в деокупованій Херсонщині

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