В Україні - масштабна повітряна тривога: прямуйте до укриття

В Україні ввечері 4 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім Львівської, Волинської, Одеської та автономної республіки Крим.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття!

Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, українців закликали готуватися до перебоїв тепло- та водопостачанням взимку. Бажано, щоб у кожному приміщенні була відповідальна людина, яка знає схему внутрішньобудинкових мереж, на екстрені ситуації.

Жоден потяг не було скасовано під час масових ракетних атак! - Олександр Перцовський

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