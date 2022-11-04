В Україні - масштабна повітряна тривога: прямуйте до укриття

У більшості областей України оголошено тривогу.
В Україні ввечері 4 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім Львівської, Волинської, Одеської та автономної республіки Крим.
Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.
Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття!
Нагадаємо, українців закликали готуватися до перебоїв тепло- та водопостачанням взимку. Бажано, щоб у кожному приміщенні була відповідальна людина, яка знає схему внутрішньобудинкових мереж, на екстрені ситуації.
Читайте також: