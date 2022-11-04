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В Україні - масштабна повітряна тривога: прямуйте до укриття

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В Україні - масштабна повітряна тривога: прямуйте до укриття

Фото: ТСН.ua

У більшості областей України оголошено тривогу.

В Україні ввечері 4 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім Львівської, Волинської, Одеської та автономної республіки Крим.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття!

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, українців закликали готуватися до перебоїв тепло- та водопостачанням взимку. Бажано, щоб у кожному приміщенні була відповідальна людина, яка знає схему внутрішньобудинкових мереж, на екстрені ситуації. 

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