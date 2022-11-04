Унікальний випадок: в Іспанії жінка хворіла на рак 12 разів

Група вчених з Іспанського національного центру дослідження раку зіткнулася з незвичайним випадком у своїй практиці. 36-річна мешканка Іспанії за своє недовге життя вже 12 разів хворіла на рак, причому це були абсолютно різні види пухлин.

Про це пише ScienceAlert.

Вперше 36-річну іспанку лікували від раку у 2 роки, потім у 15 років у неї виявили рак шийки матки, через 5 років їй видалили пухлину слинних залоз, у 21 рік вона перенесла операцію з видалення саркоми. До 30 років їй зробили ще 8 операцій із видалення різних видів пухлин. П’ять із них були злоякісними.

Вчені вирішили ретельно вивчити унікальний випадок, який став реальністю через генетичні мутації. У 36-річної іспанки виявили єдину у своєму роді мутацію, яка зробила її схильнішою до розвитку ракових захворювань.

Вчені виявили у жінки мутацію в обох копіях гена MAD1L1, а такого дослідники раніше ніколи не бачили. Цей ген в організмі людини відповідає за ключовий механізм, який допомагає вирівнювати хромосоми перед тим, як клітина почне ділитися.

"Ми досі не розуміємо, як ця жінка змогла вирости та розвиватися, а також як вона подолала всі відомі патології", — каже Маркос Малумбрес з Іспанського національного центру дослідження раку.

Вчені дійшли висновку, що незважаючи ні на що, у цієї жінки дуже сильна імунна реакція, яка допомогла їй пережити усі 12 видів раку.

Раніше стало відомо, що в Індії двоє вакцинованих лікарів тричі перехворіли на COVID-19.

Яка ситуація з онкохворобами під час війни: керівник Інституту раку в ТСН

Читайте також: