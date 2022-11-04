Уникальный случай: в Испании женщина болела раком 12 раз

Группа ученых из Испанского национального центра исследования рака столкнулась с необычным случаем в своей практике. 36-летняя жительница Испании за свою недолгую жизнь уже 12 раз болела раком, причем это были совершенно разные виды опухолей.

Об этом пишет ScienceAlert.

Впервые 36-летнюю испанку лечили от рака в 2 года, затем в 15 лет у нее обнаружили рак шейки матки, через 5 лет удалили опухоль слюнных желез, в 21 год она перенесла операцию по удалению саркомы. К 30 годам ей сделали еще 8 операций по удалению разных видов опухолей. Пять из них были злокачественными.

Ученые решили тщательно изучить уникальный случай, ставший реальностью из-за генетических мутаций. У 36-летней испанки обнаружили единственную в своем роде мутацию, которая сделала ее более склонной к развитию раковых заболеваний.

Ученые обнаружили у женщины мутацию в обеих копиях гена MAD1L1, а такого исследователи раньше никогда не видели. Этот ген в организме человека отвечает за ключевой механизм, помогающий выравнивать хромосомы перед тем, как клетка начнет делиться.

"Мы до сих пор не понимаем, как эта женщина смогла вырасти и развиваться, а также, как она преодолела все известные патологии", — говорит Маркос Малумбрес из Испанского национального центра исследования рака.

Ученые пришли к выводу, что, несмотря ни на что, у этой женщины очень сильная иммунная реакция, которая помогла ей пережить все 12 видов рака.

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