В Индии двое вакцинированных врачей трижды переболели COVID-19

Второй й третий раз они инфицировались вскоре после получения двух доз вакцины.

В Индию двое медиков, которые ранее проходили вакцинацию от COVID-19, трижды инфицировались коронавирусом.

Об этом сообщает The Times of India.

61-летняя врач из Дели впервые заболела COVID-19 в августе 2020 года.

Второй раз она инфицировалась в апреле 2021 года вариантом "Альфа" (британский штамм). На тот момент врач уже получила две дозы вакцины.

Третий положительный ПЦР-тест женщина получила меньше чем через месяц. В этот раз она заразилась штаммом "Дельта" (индийским).

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Аналогичный случай зафиксировали в Мумбае, у 26-летней работницы госпиталя. В первый раз она заразилась в июне 2020 года, второй раз — в мае 2021 года, после получения двух доз вакцины. Третий раз медик заболела на COVID-19 в июле этого года. Во время третьей инфекции ей понадобилась госпитализация.

Американские центры по контролю заболеваний заявляют, что среднее время между реинфекцией составляет от 45 до 90 дней. История врача из Мумбаи все еще изучается. Однако исследование показало, что врач из Дели повторно заразилась за 19 дней.

Ранее эксперты США заявили о возможности COVID-вакцинированных передавать штамм "Дельта".

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