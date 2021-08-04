Лидия Таран насмешила забавным фото с дочкой

Лидия перевоплотилась в пышногрудую блондинку, а дочь — в озорную девочку
Ведущая "ТСН" Лидия Таран, которая недавно с дочкой воспроизвела фото 7-летней давности на скале во Франции, снова потрясла фанатов новыми снимками.
В сторис на своей странице в Instagram звезда запостила снимок, на котором она изображена вместе с 14-летней дочерью Василисой.
Лидия с Василисой сфотографировались в фотозоне, которая меняет тело, а лицо оставляет. Ведущая стала пышногрудой блондинкой, а дочь — маленькой озорный девочкой.
Также звезда ТСН опубликовала серию снимков, на которых показала, как активно проходит их отпуск. Ведущая вместе с дочкой сфотографировались на велосипедах на фоне океана.
"Небо голубое, песок желтый, но все же не родная земля. Привезем вам океанического бриза и свежих дождей", — написала под постом Лидия.
Со своей стороны фоловеры написали ряд теплых комментариев:
- Привезите уже наконец себя назад!
- Если бы случайно встретил, то не узнал такую красивую женщину.
- Хорошего отдыха!
Напомним, сейчас ведущая вместе с дочкой отдыхают во Франции, где наслаждаются местными пейзажами, кухней и архитектурой. Также Лидия с Василисой исследуют различные города.