Лидия Таран насмешила забавным фото с дочкой

Лидия перевоплотилась в пышногрудую блондинку, а дочь — в озорную девочку

Ведущая "ТСН" Лидия Таран, которая недавно с дочкой воспроизвела фото 7-летней давности на скале во Франции, снова потрясла фанатов новыми снимками.

В сторис на своей странице в Instagram звезда запостила снимок, на котором она изображена вместе с 14-летней дочерью Василисой.

instagram.com/lidiyataran

Лидия с Василисой сфотографировались в фотозоне, которая меняет тело, а лицо оставляет. Ведущая стала пышногрудой блондинкой, а дочь — маленькой озорный девочкой.

Также звезда ТСН опубликовала серию снимков, на которых показала, как активно проходит их отпуск. Ведущая вместе с дочкой сфотографировались на велосипедах на фоне океана.

Лидия Таран на отдыхе во Франции / instagram.com/lidiyataran

"Небо голубое, песок желтый, но все же не родная земля. Привезем вам океанического бриза и свежих дождей", — написала под постом Лидия.

Со своей стороны фоловеры написали ряд теплых комментариев:

Привезите уже наконец себя назад!

Если бы случайно встретил, то не узнал такую красивую женщину.

Хорошего отдыха!

Напомним, сейчас ведущая вместе с дочкой отдыхают во Франции, где наслаждаются местными пейзажами, кухней и архитектурой. Также Лидия с Василисой исследуют различные города.

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