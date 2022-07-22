На Закарпатті двоє чоловіків померли через укуси комах

Двоє людей померли внаслідок алергічної реакції на укус комахи. Це сталося 21 липня на Закарпатті.

Медики не змогли врятувати чоловіків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

Перший випадок трапився в Мукачеві. Відомо, що 56-річний чоловік працював вдома у саду і його вжалила в око комаха. Напередодні "швидка" вже надавала йому допомогу з приводу укусу шершня. Тоді життя чоловіка вдалося врятувати.

Другий, повторний укус, викликав анафілактичний шок. Рідні намагались надати допомогу до приїзду "швидкої", але марно.

Другий випадок стався у селі Вонігово Тячівського району. Задопомогою звернувся 36- річний чоловік. Він розповів, що комаха ужалила його у потилицю. Чоловіку було зле, але медиків викликав за годину після укусу.

Врятувати життя йому не вдалося. Він помер ще до приїзду медиків.

Остаточну причину смерті двох чоловіків встановлять судово-медичні експерти.

Перша домедична допомога при укусах комах

Видаліть жало, якщо воно залишилося в шкірі

Промийте місце укусу з водою та милом

Покладіть холодний компрес на місце укусу

Прийміть антигістамінні препарати

Пийте багато води або солодкого чаю

Нагадаємо, 31-річна жінка потрапила до реанімації через укус змії у Львівській області. Стан потерпілої – середнього ступеня важкості.

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