У Карпатах з'явилася небезпечна змія-мутант, - ЗМІ

Новий вид змії дуже нахабний і агресивний

В українських Карпатах помітили змій, яких раніше не було. Їх укус небезпечний і може навіть вбити людину.

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Про це йдеться у програмі "Загублений світ" на 2+2.

Змія-мутант - це результат схрещення гадюки із звичайним вужем. Такого в природі раніше не траплялося, оскільки гадюка і вух - різні види плазунів.

За словами карпатської мольфарки Магдалени Мочіовськи, новий вид змії дуже нахабний і агресивний. Вони лізуть в домівки до селян і кусають людей. Змії мають зуби як у вужа, але "гадюко-вуж" отруйніший від звичайної гадюки.

Нагадаємо, що 23-річну мешканку села Поморяни Золочівського району Львівської у праву ногу вкусила змія.

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