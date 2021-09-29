У Карпатах з'явилася небезпечна змія-мутант, - ЗМІ

Новий вид змії дуже нахабний і агресивний
В українських Карпатах помітили змій, яких раніше не було. Їх укус небезпечний і може навіть вбити людину.
Про це йдеться у програмі "Загублений світ" на 2+2.
Змія-мутант - це результат схрещення гадюки із звичайним вужем. Такого в природі раніше не траплялося, оскільки гадюка і вух - різні види плазунів.
За словами карпатської мольфарки Магдалени Мочіовськи, новий вид змії дуже нахабний і агресивний. Вони лізуть в домівки до селян і кусають людей. Змії мають зуби як у вужа, але "гадюко-вуж" отруйніший від звичайної гадюки.
Нагадаємо, що 23-річну мешканку села Поморяни Золочівського району Львівської у праву ногу вкусила змія.