В Карпатах появилась опасная змея-мутант, — СМИ

Новый вид змеи очень наглый и агрессивный

В украинских Карпатах заметили змей, которых раньше не было. Их укус опасен и может даже убить человека.

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Об этом говорится в программе "Затерянный мир" на 2 + 2.

Змея-мутант — это результат скрещивания змеи с обычным ужом. Такого в природе раньше не случалось, поскольку змея и ушей — различные виды пресмыкающихся.

По словам карпатской мольфарка Магдалены Мочиовски, новый вид змеи очень наглый и агрессивный. Они лезут в дома к селянам и кусают людей. Змеи имеют зубы как у ужа, но "гадюко-уж" ядовитее обыкновенной гадюки.

Напомним, что 23-летняя жительница села Поморяны Золочевского района Львовской в правую ногу укусила змея.

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