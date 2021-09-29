Девушка Дамиано Давида впервые показала их совместное фото

Джорджия Солери поделилась кадром, сделанным во время ужина.

Итальянская модель Джорджия Солери наконец-то тоже прекратила скрывать свои отношения с фронтменом группы Måneskin Дамиано Давида, который недавно полностью обнажился на камеру.

В Instagram-stories 25-летняя красавица запостила их первое совместное фото. В кадре влюбленные появились, сидя в кафе во время ужина с друзьями.

Джорджия Солери и Дамиано Давид / instagram.com/giorgiasoleri_

"Скажи мне, что ты устал и поел, как будто завтра не наступит, не сказав мне, что ты устал и поел, как будто завтра не наступит", — написала она.

Как отреагировали фанаты пары на публикацию, неизвестно. Вполне вероятно, что пользователи засыпали Солери сообщениями.

Напомним, группа Måneskin даст концерт в Украине. Коллектив запланировал выступить в Киеве весной в следующем году.

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