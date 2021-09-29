В Сети показали дешевый электромобиль Renault Logan

Он доступен только на одном рынке.

Европейские СМИ опубликовали фото и информацию о таком малоизвестном автомобиле, как полностью электрический Renault Logan.

Об этом сообщает L'Argus.

Оказалось, что автомобиль производят около пяти лет. Однако украинцы ничего не знают об электрической модификации одного из своих любимых автомобилей. Автомобиль построен на базе седана Dacia Logan первого поколения. Впервые в продаже он появился в 2016 году под названием Mahindra eVerito, с тех пор его предлагают на индийском рынке.

Своим появлением популярный электромобиль обязан двум производителям — Mahindra и Renault. Результатом их плодотворного сотрудничества стала не только Dacia Logan, которую в дальнейшем переименовали в Mahindra Verito. В 2011 году на конвейер встал еще один, на этот раз розеточный вариант автомобиля.

В движение электрический Renault Logan приводит 42-сильный мотор. Емкость батареи — 22 кВтч. Для разгона до 60 км/ч ему необходимо 11,2 с. В то же время максимальная скорость — всего 86 км/ч. Одного полного заряда аккумулятора достаточно для преодоления 140 км пути. Электрический Mahindra eVerito весит 1 256 кг, что примерно на 200 кг больше, чем его топливный собрат.

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За бюджетный электрокар Renault Logan просят 14 тысяч долларов, на сегодняшний день это один из самых дешевых электрических автомобилей в мире. Такая стоимость оправдана скромными характеристиками.

Ранее рассказывалось о том, что Renault на одном из рынков начинает отказываться от Logan и Sandero.

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