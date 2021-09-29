У Мережі показали дешевий електромобіль Renault Logan

Він доступний лише на одному ринку.

Європейські ЗМІ опублікували фото і інформацію про такий маловідомий автомобіль, як повністю електричний Renault Logan.

Про це повідомляє L'Argus.

Виявилося, що автомобіль виробляють близько п'яти років. Однак українці нічого не знають про електричну модифікацію одного зі своїх улюблених автомобілів. Автомобіль побудований на базі седана Dacia Logan першої генерації. Вперше в продажу він з'явився в 2016 році під назвою Mahindra eVerito, з тих пір його пропонують на індійському ринку.

Своєю появою популярний електромобіль зобов'язаний двом виробникам - Mahindra і Renault. Результатом їхньої плідної співпраці стала не тільки Dacia Logan, яку надалі перейменували в Mahindra Verito. У 2011 році на конвеєр встав ще один, на цей раз розетковий варіант автомобіля.

У рух електричний Renault Logan призводить 42-сильний мотор. Ємність батареї - 22 кВтг. Для розгону до 60 км/год йому необхідно 11,2 с. Водночас максимальна швидкість - всього 86 км/год. Одного повного заряду акумулятора достатньо для подолання 140 км шляху. Електричний Mahindra eVerito важить 1 256 кг, що приблизно на 200 кг більше, ніж його паливний побратим.

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За бюджетний електрокар Renault Logan просять 14 тисяч доларів, на сьогоднішній день це один з найдешевших електричних автомобілів в світі. Така вартість виправдана скромними характеристиками.

Раніше розповідалося про те, що Renault на одному з ринків починає відмовлятися від Logan і Sandero.

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