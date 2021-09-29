Дівчина Даміано Давида вперше показала їхнє спільне фото

Джорджія Солері поділилася кадром, зробленим під час вечері.
Італійська модель Джорджія Солері нарешті теж припинила приховувати свої стосунки із фронтменом гурту Måneskin Даміано Давидом, який нещодавно повністю оголився на камеру.
В Instagram-stories 25-річна красуня запостила їхнє перше спільне фото. У кадрі закохані постали, сидячи в кафе під час вечері із друзями.
"Скажи мені, що ти втомився і поїв, як ніби завтра не настане, не сказавши мені, що ти втомився і поїв, як ніби завтра не настане", – написала вона.
Як відреагували фани пари на публікацію, невідомо. Цілком ймовірно, що юзери засипали Солері повідомленнями.
Нагадаємо, гурт Måneskin дасть концерт в Україні. Колектив запланував виступити в Києві навесні наступного року.