Повністю оголений Даміано Давид прикрив прутня м'ячем

Співак розбурхав уяву фанатів.

Соліст гурту Måneskin Даміано Давид підкорив мільйони дівочих сердець.

22-річний артист обожнює епатувати публіку, приміряючи зухвалі образи. Втім, цього разу рок-зірка повністю оголився. На сторінці в Instagram виконавець розмістив еротичні фото, на яких постав без одягу. Інтимне місце знаменитість прикрив баскетбольним м'ячем.

Даміано Давид / instagram.com/ykaaar

Даміано засвітив численні татуювання, серед яких і доволі відверте – "ххх" просто над прутнем.

Даміано Давид / instagram.com/ykaaar

Публікація зібрала понад 1,5 млн вподобань та 12 тисяч коментарів. Так, однією з перших прокоментувала гарячі фото зірки його кохана, модель Джорджія Солері: "Неочікувано мені подобається баскетбол".

Інші юзери також написали, що Давид приємно потішив їх гарячим контентом.

Я навіть не знаю, що сказати!

Фантастично

Викликайте "швидку"

Це надто гаряче

Нагадаємо, модель з 15 розміром бюсту Кузнєцова зізналась, скільки найбільше їй пропонували за секс. Також вона розповіла про приниження з боку батьків.

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