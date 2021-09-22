Повністю оголений Даміано Давид прикрив прутня м'ячем

Співак розбурхав уяву фанатів.
Соліст гурту Måneskin Даміано Давид підкорив мільйони дівочих сердець.
22-річний артист обожнює епатувати публіку, приміряючи зухвалі образи. Втім, цього разу рок-зірка повністю оголився. На сторінці в Instagram виконавець розмістив еротичні фото, на яких постав без одягу. Інтимне місце знаменитість прикрив баскетбольним м'ячем.
Даміано засвітив численні татуювання, серед яких і доволі відверте – "ххх" просто над прутнем.
Публікація зібрала понад 1,5 млн вподобань та 12 тисяч коментарів. Так, однією з перших прокоментувала гарячі фото зірки його кохана, модель Джорджія Солері: "Неочікувано мені подобається баскетбол".
Інші юзери також написали, що Давид приємно потішив їх гарячим контентом.
- Я навіть не знаю, що сказати!
- Фантастично
- Викликайте "швидку"
- Це надто гаряче
Нагадаємо, модель з 15 розміром бюсту Кузнєцова зізналась, скільки найбільше їй пропонували за секс. Також вона розповіла про приниження з боку батьків.