Зеленський зустрівся з Ердоганом у США: про що говорили

Зеленський зустрівся з Ердоганом у США: про що говорили

Зеленський обговорив питання допомоги, яку Туреччина може надати у визволенні затриманих окупантами кримських активістів.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 вересня, під час робочого візиту в США зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це із посиланням на заяву речника глави держави Сергія Никифорова повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що переговори відбулися у Постійному представництві Турецької Республіки в ООН.

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Український лідер обговорив питання допомоги, яку Туреччина може надати у визволенні затриманих окупантами кримських активістів, зокрема Нарімана Джелялова.

Окрім того, сторони обговорили гуманітарну ситуацію в окупованому Криму й те, "яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар".

Президенти також торкнулися низки економічних питань і підкреслили необхідність завершення підготовки та підписання угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами.

"У цьому контексті для України актуальним залишається питання постачання скрапленого газу з Близького Сходу за сприяння Туреччини.

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Крім того, на переговорах Зеленського й Ердогана порушувалися питання військового співробітництва, зокрема у військово-морській сфері.

Як повідомлялося, Зеленський із робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Червоною ниткою" участі президента на заході та під час переговорів на всіх рівнях буде тема незаконно окупованого українського Криму. Зеленський має намір консолідувати міжнародну підтримку задля протидії російській агресії.

Раніше спікер українського лідера розповів, що Зеленський під час виступу на Генасамблеї, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи і може запросити країни приєднатися до підписаної 23 серпня декларації.

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