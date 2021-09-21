Вирішальне десятиліття для світу: що говорив Байден на Генасамблеї ООН

Вирішальне десятиліття для світу: що говорив Байден на Генасамблеї ООН

Байден наголосив, що США "не прагнуть до нової холодної війни або до поділу світу", але будуть рішуче "захищати себе, своїх союзників від нападу".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН.

Що важливого для США та всього світу сказав очільник Білого дому, інформує The Guardian.

Нова холодна війна і застосування військової сили

У своєму виступі на засіданні Генеральної Асамблеї ООН Джо Байден наголосив на пріоритеті США у захисті своїх союзників та інтересів. За його словами, Штати "не прагнуть до нової холодної війни або до поділу світу", але будуть рішуче "захищати себе, своїх союзників та інтереси від нападу".

Байден зазначив, що Вашингтон разом зі своїми союзниками виступають проти того, що сильні країни домінують над слабкими.

Очільник Білого дому попередив, що його країна готова до застосування сили, якщо це необхідно, але "військова міць США має бути інструментом останньої інстанції, а не першої".

Зокрема, США залишають за собою право "відповісти рішуче" на кібератаки, які несуть загрозу їм та їхнім союзникам, сказав президент Байден

Дипломатія і демократичні цінності

Джо Байден оголосив закінчення "епохи війн" і початок епохи "невпинної дипломатії".

"Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані. Ми відкриваємо нову еру невпинної дипломатії. Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші зусилля і направимо наші ресурси на вирішення проблем, які є важливими для нашого колективного майбутнього", — сказав очільник Білого дому.

Байден зазначив, що найефективніший спосіб "посилити безпеку та зменшити насильство" — це "поліпшити життя людей у ​​всьому світі".

"Людські страждання — це ніщо інше, як загроза національній безпеці ХХІ століття", — сказав він.

Глава Білого дому запевнив, що США відстоюватимуть демократичні цінності. Він відзначив зусилля щодо захисту демократії, у тому числі жінок та прав ЛГБТ у всьому світі.

За його словами, світ чекає вирішальне десятиліття, яке визначить майбутнє людства як глобальної спільноти.

Клімат і COVID-19

Президент США зазначив, що "бомби та кулі не можуть захистити від коронавірусу і його майбутніх штамів".

"Щоб боротися з цією пандемією, нам потрібна спільна політична воля та співпраці науковців у всьому світі", — вважає Байден.

Байден розповів про інвестиції США у боротьбу зі змінами клімату, включно з скороченням викидів парникових газів, збільшенням інвестицій у зелену інфраструктуру та виробництвом електромобілей.

"Це величезна можливість створити добре оплачувані робочі місця для працівників у кожній країні та стимулювати довгострокове економічне зростання, покращити якість життя всіх людей", — сказав він.

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