Шоу "Маскарад": мама Олександра Попова розплакалась, побачивши сина на сцені

Мама ведучого не здогадувалась, що під час перегляду шоу побачить сина.

18 вересня відбулась прем'єра другого сезону шоу Маскарад на 1+1. Ведучим проєкту став Тімур Мірошниченко, який веде програму "Твій день" на 1+1.

Відкривати другий сезон та першим показати свій номер довірили Папузі з Ріо, який станцював запальний танець під латинську музику.

прем’єра другого сезону шоу Маскарад / пресслужба каналу "1+1"

В кінці шоу мисливці зробили припущення, що під костюмом Папуги ховається Олександр Попов – ведучий "Сніданок.Вихідний". І це виявилось правдою.

Олександр поділився своїми враженнями від участі у шоу та розповів, що танцювати йому було зовсім нелегко, а все через це костюм. Адже тільки одні крила, які були прикрашені різнобарвним пір'ям, важили 20 кг, а їх ширина і висота сягали близько двох метрів. Загалом, на костюм для папуги витратили понад 2 тис пір'їнок, кожну з яких кріпили вручну.

"Мій костюм був дуже важким. Мене одягали п'ятеро людей. Це було нелегко, крила важать 20 кг і з ними танцювати було дуже не просто. Ми підготували танець, прорепетирували, а потім, коли мені одягли цей костюм, шолом - я зрозумів, що танцювати не можу. Нам довелося повністю його переробляти. Тому що через величезні крила, я не міг робити 80 % рухів, які до цього ми вже поставили", - зізнався Олександр.

Папуга з Ріо / пресслужба каналу "1+1"

До речі, що цікаво, Попов раніше був чемпіоном інституту з танців, і лише для шоу "Маскарад" знову почав танцювати.

"У моєму костюмі видно було лише на пів метра вперед. І коли я танцював на сцені, все було по відчуттях. У мене була праворуч партнерка, яка зі мною репетирувала танець, вона мені сказала, якщо що, я тобі підкажу. Але в мене таке враження, що це той випадок, де ти танцюєш абсолютно із закритими очима. Ми настільки намагалися відпрацювати схему, адже, якби я зробив більше кроків вперед або менше назад – міг би впасти або когось зачепити своїми крилами. Тому цей танець був наче із закритими очима", - додав Попов.

Сам же ведучий вважає, що підказка мисливцям про ранкове шоу, що Папуга готує вранці, і про пташку, яка співає лише у вихідні дні – все це дало зрозуміти, що під костюмом Папуги знаходиться саме він.

Олександр Попов / пресслужба каналу "1+1"

Після того, як Попова розсекретили, йому зателефонувала мама, і, за словами, Саші, вона розплакалась від щастя. Тому що вона і не здогадувалась, що під час перегляду шоу "Маскарад" на сцені побачить свого сина.

Своєю чергою ведучий зазначив, що він не мав права нікому розповідати, що саме він є Папугою з Ріо і, що він бере участь у шоу, але, звичайно, йому хотілося натякнути колегам і друзям.

Зазначимо, що в суботу, 18 вересня, відбулася грандіозна прем'єра шоу "Маскарад". Як минув перший випуск шоу, читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight". Виробництвом проєкту займається Big Entertainment Shows.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання