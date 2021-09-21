Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару у червоному купальнику показала струнку фігуру

Акторка похизувалася довгими ніжками.
Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару не захотіла прощатися з літом та гайнула до Туреччини.
Акторка насолоджується сонцем, теплим Середземним морем та тішить фанів фото в купальнику. Зокрема, на сторінці в Instagram зірка запостила світлину, на якій ніжиться на шезлонгу. Ірина постала у червоному суцільному купальнику та похизувалася довгими ніжками.
"Гарячі літні дні", – підписала кадр Сопонару.
Шанувальники оцінили не менш гаряче фото знаменитості у коментарях.
- Афродіта
- Сексуальна
- Розкішна крихітка
Нагадаємо, 48-річна Алісса Мілано похвалилася чималими грудьми. Акторка показала відвертий кадр.