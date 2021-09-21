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48-річна Алісса Мілано похвалилася чималими грудьми

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48-річна Алісса Мілано похвалилася чималими грудьми

Алісса Мілано / Associated Press

Акторка показала відвертий кадр.

Американська акторка Алісса Мілано розбурхала уяву фанів доволі неочікуваним контентом.

На сторінці в Instagram 48-річна зірка серіалу "Всі жінки – відьми" оприлюднила фотографію, на якій постала у білизні. Знаменитість із легким мейком та розпущеним волоссям спокусливо дивилася в камеру та похвалилася чималими грудьми.

Алісса Мілано / © instagram.com/milano_alyssa
Алісса Мілано / instagram.com/milano_alyssa

"Це буде чудовий тиждень. Дихайте, усміхайтесь, повторюйте", – порадила підписникам Алісса.

Зі свого боку, юзери зробили кумирці компліменти. Так, вони писали, що Мілано має приголомшливий вигляд і форми.

  • Ідеальна
  • Ти розкішна
  • Вау! Яка красива
  • Які форми

Нагадаємо, не так давно 63-річна Шерон Стоун показалася у купальнику та приголомшила фігурою. Акторка зухвало позувала на камеру.

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