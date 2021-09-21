48-річна Алісса Мілано похвалилася чималими грудьми

Акторка показала відвертий кадр.
Американська акторка Алісса Мілано розбурхала уяву фанів доволі неочікуваним контентом.
На сторінці в Instagram 48-річна зірка серіалу "Всі жінки – відьми" оприлюднила фотографію, на якій постала у білизні. Знаменитість із легким мейком та розпущеним волоссям спокусливо дивилася в камеру та похвалилася чималими грудьми.
"Це буде чудовий тиждень. Дихайте, усміхайтесь, повторюйте", – порадила підписникам Алісса.
Зі свого боку, юзери зробили кумирці компліменти. Так, вони писали, що Мілано має приголомшливий вигляд і форми.
- Ідеальна
- Ти розкішна
- Вау! Яка красива
- Які форми
Нагадаємо, не так давно 63-річна Шерон Стоун показалася у купальнику та приголомшила фігурою. Акторка зухвало позувала на камеру.