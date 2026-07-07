Не з екрана, а наживо: 18 липня в Одесі покажуть циркове шоу «Мавка»

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18 липня в Одесі покажуть циркове шоу «Мавка» від Stage Show — сімейну постановку за мотивами анімаційного хіта «Мавка. Лісова пісня». Цього літа в місті заплановано лише два покази — в Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного.

Це та сама «Мавка», яку знають мільйони глядачів, але тепер — не на екрані, а в живому шоу. На сцені й у повітрі оживає лісовий світ: Мавка і Лукаш з’являються в акробатичних номерах, русалки кружляють на кільці, а знайома історія розгортається через циркові трюки, пластику, світло, костюми та театральну магію. Постановку доповнює озвучка від FIЇNKA.

Для дітей це зустріч із героями, яких вони впізнають з перших секунд. Для дорослих — шанс побачити знайому історію інакше: не як мультфільм, а як живе, красиве українське шоу, де міфологія працює не через слова, а через рух, музику й емоцію.

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«“Мавка” — це історія, яку в Україні знають і люблять і діти, і дорослі. Нам було важливо перенести її на сцену так, щоб вона не втратила своєї магії, а навпаки — стала ще ближчою через живе шоу, артистів і прямий контакт із залом. В Одесі цього літа буде лише два покази, тож для нас це справді особлива зустріч із глядачем», — коментує Олег Критський, CEO Stage Show

Купуйте квитки за посиланням https://concert.ua/uk/events/cirkove-shou-mavka-odesa

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